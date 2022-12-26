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Тепер Махова, Шухевича і не тільки. В Ізюмі дерусифікували майже 20 вулиць

Фото: в Ізюмі дерусифікували майже 20 вулиць (rbc.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 грудня, в місті Ізюм Харківської області підписали вже третє розпорядження про перейменування. Цього разу нові назви отримали 19 ізюмських вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міського голови Ізюму Володимира Мацокіна в Facebook.

"Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко", написав Мацокін.

Він також додав, що Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр.

Перелік перейменованих топонімів:

  • вул. Аляб'єва перейменували на вул. Валерія Лобановського;
  • вул. Бородіна - на вул. Дмитра Яворницького;
  • вул. Володимира Висоцького - на вул. Стіва Джобса;
  • вул. Ескадронна - на вул. Романа Кирилова;
  • вул. Костенко Генерала - на вул. Максима Поправки;
  • вул. Красноярська - на вул. Руслана Крамаренка;
  • вул. Островського Олександра - на вул. Олександра Махова;
  • вул. Панфілова - на вул. Голди Меїр;
  • вул. Путійна - на вул. Романа Шухевича;
  • вул. Радгосп "Ізюмський" - на вул. Маріупольська;
  • вул. Рокоссовського - на вул. Ярослава Мудрого;
  • вул. Сєрова - на вул. Едуарда Копичко;
  • вул. Цоя Віктора - на вул. Кузьми Скрябіна;
  • вул. Цусимська - на вул. В'ячеслава Чорновола;
  • вул. Челюскіна - на вул. Левка Лук'яненка;
  • вул. Чернишевського - на вул. Діани Петриненко;
  • вул. Черняхівського - на вул. Бучанська;
  • вул. 8 Берехня - на вул. Ірпінська;
  • вул. Дружби - на вул. Валентини Черевко.

Нагадаємо, 4 травня під ворожим обстрілом загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Махов. Він працював воєнним кореспондентом телеканалу "Дом". Одна з вулиць Ізюма тепер носитиме і його ім'я.

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Харків