Тепер Махова, Шухевича і не тільки. В Ізюмі дерусифікували майже 20 вулиць

Сьогодні, 26 грудня, в місті Ізюм Харківської області підписали вже третє розпорядження про перейменування. Цього разу нові назви отримали 19 ізюмських вулиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міського голови Ізюму Володимира Мацокіна в Facebook.
"Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко", написав Мацокін.
Він також додав, що Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр.
Перелік перейменованих топонімів:
вул. Аляб'єва перейменували на вул. Валерія Лобановського;
вул. Бородіна - на вул. Дмитра Яворницького;
вул. Володимира Висоцького - на вул. Стіва Джобса;
вул. Ескадронна - на вул. Романа Кирилова;
вул. Костенко Генерала - на вул. Максима Поправки;
вул. Красноярська - на вул. Руслана Крамаренка;
вул. Островського Олександра - на вул. Олександра Махова;
вул. Панфілова - на вул. Голди Меїр;
вул. Путійна - на вул. Романа Шухевича;
вул. Радгосп "Ізюмський" - на вул. Маріупольська;
вул. Рокоссовського - на вул. Ярослава Мудрого;
вул. Сєрова - на вул. Едуарда Копичко;
вул. Цоя Віктора - на вул. Кузьми Скрябіна;
вул. Цусимська - на вул. В'ячеслава Чорновола;
вул. Челюскіна - на вул. Левка Лук'яненка;
вул. Чернишевського - на вул. Діани Петриненко;
вул. Черняхівського - на вул. Бучанська;
вул. 8 Берехня - на вул. Ірпінська;
вул. Дружби - на вул. Валентини Черевко.
Нагадаємо, 4 травня під ворожим обстрілом загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Махов. Він працював воєнним кореспондентом телеканалу "Дом". Одна з вулиць Ізюма тепер носитиме і його ім'я.