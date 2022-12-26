Теперь Махова, Шухевича и не только. В Изюме дерусифицировали около 20 улиц

Сегодня, 26 декабря, в городе Изюм Харьковской области было подписано уже третье распоряжение о переименовании. В этот раз новые названия получили 19 изюмских улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина в Facebook.
"Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко", написал Мацокин.
Он также добавил, что изюмские улицы получат названия в честь Стива Джобса и Голды Меир.
Список переименованных топонимов:
ул. Алябьева переименовали в ул. Валерия Лобановского;
ул. Бородина - на ул. Дмитрия Яворницкого;
ул. Владимира Высоцкого - на ул. Стива Джобса;
ул. Эскадронная - на ул. Романа Кырылова;
ул. Костенко Генерала - на ул. Максима Поправки;
ул. Красноярская - на ул. Руслана Крамаренко;
ул. Островского Александра - на ул. Александра Махова;
ул. Панфилова - на ул. Голды Меир;
ул. Путейная - на ул. Роман Шухевич;
ул. Совхоз "Изюмский" - на ул. Мариупольская;
ул. Рокоссовского - на ул. Ярослава Мудрого;
ул. Серова - на ул. Эдуарда Копычко;
ул. Цоя Виктора - на ул. Кузьмы Скрябина;
ул. Цусымская - на ул. Вячеслава Чорновола;
ул. Челюскина - на ул. Левко Лукьяненко;
ул. Чернышевского - на ул. Дианы Петриненко;
ул. Черняховского - на ул. Бучанская;
ул. 8 Берехня - на ул. Ирпенская;
ул. Дружбы - на ул. Валентины Черевко.
Напомним, 4 мая под вражеским обстрелом погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Махов. Он работал военным корреспондентом телеканала "Дом". Одна из улиц Изюма теперь будет носить и его имя.