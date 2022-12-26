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Теперь Махова, Шухевича и не только. В Изюме дерусифицировали около 20 улиц

Фото: в Изюме дерусифицировали около 20 улиц (rbc.ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 декабря, в городе Изюм Харьковской области было подписано уже третье распоряжение о переименовании. В этот раз новые названия получили 19 изюмских улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина в Facebook.

"Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко", написал Мацокин.

Он также добавил, что изюмские улицы получат названия в честь Стива Джобса и Голды Меир.

Список переименованных топонимов:

  • ул. Алябьева переименовали в ул. Валерия Лобановского;
  • ул. Бородина - на ул. Дмитрия Яворницкого;
  • ул. Владимира Высоцкого - на ул. Стива Джобса;
  • ул. Эскадронная - на ул. Романа Кырылова;
  • ул. Костенко Генерала - на ул. Максима Поправки;
  • ул. Красноярская - на ул. Руслана Крамаренко;
  • ул. Островского Александра - на ул. Александра Махова;
  • ул. Панфилова - на ул. Голды Меир;
  • ул. Путейная - на ул. Роман Шухевич;
  • ул. Совхоз "Изюмский" - на ул. Мариупольская;
  • ул. Рокоссовского - на ул. Ярослава Мудрого;
  • ул. Серова - на ул. Эдуарда Копычко;
  • ул. Цоя Виктора - на ул. Кузьмы Скрябина;
  • ул. Цусымская - на ул. Вячеслава Чорновола;
  • ул. Челюскина - на ул. Левко Лукьяненко;
  • ул. Чернышевского - на ул. Дианы Петриненко;
  • ул. Черняховского - на ул. Бучанская;
  • ул. 8 Берехня - на ул. Ирпенская;
  • ул. Дружбы - на ул. Валентины Черевко.

Напомним, 4 мая под вражеским обстрелом погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Махов. Он работал военным корреспондентом телеканала "Дом". Одна из улиц Изюма теперь будет носить и его имя.

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Харьков