Тепер Махова, Шухевича і не тільки. В Ізюмі дерусифікували майже 20 вулиць

Сьогодні, 26 грудня, в місті Ізюм Харківської області підписали вже третє розпорядження про перейменування. Цього разу нові назви отримали 19 ізюмських вулиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міського голови Ізюму Володимира Мацокіна в Facebook.

Він також додав, що Ізюмські вулиці отримають назви на честь Стіва Джобса і Голди Меїр.

"Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко", написав Мацокін.

Нагадаємо, 4 травня під ворожим обстрілом загинув військовослужбовець Збройних сил України Олександр Махов. Він працював воєнним кореспондентом телеканалу "Дом". Одна з вулиць Ізюма тепер носитиме і його ім'я.

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