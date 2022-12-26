Теперь Махова, Шухевича и не только. В Изюме дерусифицировали около 20 улиц

Сегодня, 26 декабря, в городе Изюм Харьковской области было подписано уже третье распоряжение о переименовании. В этот раз новые названия получили 19 изюмских улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина в Facebook.

"Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко", написал Мацокин.

Он также добавил, что изюмские улицы получат названия в честь Стива Джобса и Голды Меир.

Список переименованных топонимов: