Теорія без автошколи та 40 годин практики: як в Україні отримати водійські права

Для того, щоб отримати водійські права необхідно пройти теоретичний та практичний іспити.

Теоретичний іспит

Аби його скласти у сервісному центрі МВС, не обов’язково проходити навчання в автошколі. До теоретичного іспиту можна підготуватися самостійно. Майбутні водії можуть вчити теорію відповідно до тем типової навчальної програми. Також можна скористатися онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС. Він відображає всі питання, які будуть на іспиті.

Для складання теоретичного іспиту треба відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки, якщо більше - іспит не складено.

Наступного разу скласти теоретичний іспит можна буде не раніше, ніж через 10 днів. Цей час виділяється для того, щоб кандидат у водії міг краще підготуватися. У майбутніх водіїв є необмежена кількість спроб для складання іспиту з теорії. Особи, які проходили теоретичну підготовку в автошколі, можуть складати теоретичний іспит протягом року, допоки дійсне свідоцтво про завершення навчання.

Результат теоретичного іспиту, дійсний протягом 1 року з дня його успішного складення.

Навчання в автошколі

Після успішної здачі теоретичного тесту майбутнім водіям потрібно знайти акредитований навчальний заклад. Це може бути будь-яка автошкола або та сама, в якій проходили теоретичну підготовку.

В автошколі кандидат має опанувати практичний курс підготовки, скласти внутрішній практичний іспит в автошколі та отримати свідоцтво про закінчення навчання. Цей документ навчальний заклад направляє до сервісного центру МВС.

Кількість практичних годин, необхідних для набуття навичок керування транспортними засобами різних категорій, визначається типовою навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв. До прикладу, майбутній водій категорії В повинен пройти не менше, ніж 40 годин практичних занять на автомобілі з механічною коробкою передач, та не менше, ніж 38 годин - з автоматичною коробкою передач.

Практичний іспит

Свідоцтво про проходження практики в автошколі дійсне протягом 2 років. За цей час необхідно скласти практичний іспит в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ. Якщо під час воєнного стану термін дії свідоцтва про складання іспиту з водіння закінчився, така людина може скласти практичний іспит в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом для складання іспитів має бути дійсною, інформація про стан здоров’я - актуальною.

Якщо кандидат у водії не склав практичний іспит в сервісному центрі МВС, то наступна спроба може бути протягом 10 календарних днів. Відраховувати варто з дня після провалу іспиту. Таким чином, у вас буде більше часу на додаткові заняття, щоб краще підготуватися до наступної спроби.

Існує обмеження на кількість спроб скласти практичний іспит протягом двох років з дати видачі свідоцтва про проходження практики.

Ті, хто здає практичний іспит в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ, отримують перші водійські права, термін дії яких становить 2 роки.