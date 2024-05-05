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Обман не пройде: яка відповідальність загрожує за підробку водійських прав

Неділя 05 травня 2024 11:49
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Обман не пройде: яка відповідальність загрожує за підробку водійських прав Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українці несуть відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Якщо водій наважиться їх купити, йому загрожує обмеження волі до двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Єдиний законний спосіб отримати чинне водійське посвідчення - це проходження процедури отримання послуги в сервісному центрі МВС.

Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає в державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку "Дія" або в Кабінеті водія.

Зловмисники створюють вебсайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти.

Зверніть увагу, що державний сервіс завжди має доменне ім'я gov.ua. Перевірити справжність свого документа можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.

За свідоме використання підроблених документів - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що водіїв, які перевозять дітей без використання спеціальних автокрісел, можуть очікувати адміністративні санкції у вигляді штрафу.

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Водійське посвідчення Міністерство внутрішніх справ України
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