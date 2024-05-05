Обман не пройде: яка відповідальність загрожує за підробку водійських прав
Українці несуть відповідальність за використання підроблених документів, зокрема водійських. Якщо водій наважиться їх купити, йому загрожує обмеження волі до двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
Єдиний законний спосіб отримати чинне водійське посвідчення - це проходження процедури отримання послуги в сервісному центрі МВС.
Підроблені водійські посвідчення можуть бути зовні схожі на оригінали, але їх немає в державних реєстрах і вони не відображаються в застосунку "Дія" або в Кабінеті водія.
Зловмисники створюють вебсайти, де пропонують свої послуги з продажу фальшивих водійських посвідчень, а також використовують фішингові ресурси, щоб отримати доступ до електронних гаманців громадян і привласнити їхні кошти.
Зверніть увагу, що державний сервіс завжди має доменне ім'я gov.ua. Перевірити справжність свого документа можна на сайті Головного Сервісного центру МВС.
За свідоме використання підроблених документів - штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк.
Раніше повідомлялося, що водіїв, які перевозять дітей без використання спеціальних автокрісел, можуть очікувати адміністративні санкції у вигляді штрафу.
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