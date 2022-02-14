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Теннисистка Бондаренко победила на турнире в Канкуне в парном разряде

Автор: Андрей Вырва

Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вместе с канадкой Карол Чжао победила в парном разряде турнира ITF в Канкуне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter All things Canadian tennis.

В финале украинско-канадский дуэт встречался с Линой Глушко из Израиля и Жаклин Кабай Авад из Швеции.

Украинка и канадка одержали победу в трех сетах со счетом – 7:5, 6:7, 10:7.

Лина Глушко/Жаклин Кабай Авад (Израиль/Швеция) – Екатерина Бондаренко/Карол Чжао (Украина, 4 / Канада, 4) – 1:2 (5:7, 7:6 (5), 7:10)

Для Бондаренко это 15-й выигранный турнир в карьере.

В последнем рейтинге WTA украинка занимает 274-е место.

Напомним, что "Лос-Анджелес Ремс" победили "Цинциннати Бенгалс" в Супербоул-2022.

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Теннис