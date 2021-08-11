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Теннис. Украино-латвийская пара Ястремская/Остапенко вышла в 1/8 финала турнира в парном разряде в Монреале

Автор: РБК-Украина

Украино-латвийская пара Ястремская/Остапенко вышли в 1/8 финала теннисного турнира в парном разряде в Монреале. Они обыграли в первом матче француженку Осеан Додан и россиянку Камиллу Рахимову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prosport.

Счёт матча - 4:6, 6:4, 12:10.

В решающем сете Ястремская и Остапенко уступали 1:4, но затем перевернули счёт на 8:4. Правда, перевес не удержали и счёт сравнялся - 8:8. Матч-бол при 9:8 Даяна и Елена также упустили, в результате чего они вскоре оказались на грани поражения - 9:10. Но и соперницы шанс не использовали, проиграв три розыгрыша подряд и матч.

Следующими соперницами Ястремской и Остапенко могли стать украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия. Но они проиграли седьмым сеяным Эллен Перес (Австралия) и Квете Пешке (Чехия). Счёт матча - 2:6, 6:7 (3:7).

Напомним, Ястремская доказала - допинг попал в организм из-за секса: полный отчет по делу второй ракетки Украины.

Как сообщалось, 24 июля Даяна Ястремская проиграла первый матч на Олимпиаде в Токио 2021.

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Теннис