Теннис. Украино-латвийская пара Ястремская/Остапенко вышла в 1/8 финала турнира в парном разряде в Монреале

Украино-латвийская пара Ястремская/Остапенко вышли в 1/8 финала теннисного турнира в парном разряде в Монреале. Они обыграли в первом матче француженку Осеан Додан и россиянку Камиллу Рахимову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Prosport .

Счёт матча - 4:6, 6:4, 12:10.

В решающем сете Ястремская и Остапенко уступали 1:4, но затем перевернули счёт на 8:4. Правда, перевес не удержали и счёт сравнялся - 8:8. Матч-бол при 9:8 Даяна и Елена также упустили, в результате чего они вскоре оказались на грани поражения - 9:10. Но и соперницы шанс не использовали, проиграв три розыгрыша подряд и матч.

Следующими соперницами Ястремской и Остапенко могли стать украинка Людмила Киченок и японка Макото Ниномия. Но они проиграли седьмым сеяным Эллен Перес (Австралия) и Квете Пешке (Чехия). Счёт матча - 2:6, 6:7 (3:7).