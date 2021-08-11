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Теніс. Україно-латвійська пара Ястремська/Остапенко вийшла в 1/8 фіналу турніру в парному розряді в Монреалі

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Монреаль, Середа 11 серпня 2021 04:41
Теніс. Україно-латвійська пара Ястремська/Остапенко вийшла в 1/8 фіналу турніру в парному розряді в Монреалі Фото: Даяна Ястремська, українська тенісистка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Україно-латвійська пара Ястремська / Остапенко вийшли в 1/8 фіналу тенісного турніру в парному розряді в Монреалі. Вони обіграли в першому матчі француженку Осеан Додан і росіянку Каміллу Рахімову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Prosport.

Рахунок матчу - 4:6, 6:4, 12:10.

У вирішальному сеті Ястремська і Остапенко поступалися 1:4, але потім перевернули рахунок на 8:4. Правда, перевага не втримали і рахунок зрівнявся - 8:8. Матч-бол при 9:8 Даяна і Олена також упустили, в результаті чого вони незабаром опинилися на межі поразки - 9:10. Але і суперниці шанс не використали, програвши три розіграші поспіль і матч.

Наступними суперницями Ястремської та Остапенко могли стати українка Людмила Кіченок та японка Макото Ніномія. Але вони програли сьомим сіяним Еллен Перес (Австралія) і Квете Пешке (Чехія). Рахунок матчу - 2:6, 6:7 (3:7).

Нагадаємо, Ястремська довела - допінг потрапив в організм через секс: повний звіт у справі другої ракетки України.

Як повідомлялося, 24 липня Даяна Ястремська програла перший матч на Олімпіаді у Токіо 2021.

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