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Тенісний матч між українкою і росіянкою раптово зупинили: що сталося

Леся Цуренко (фото: instagram.com/lesiatsurenko)
Автор: Дмитро Войналович

Матч другого кола турніру WTA 1000 у Пекіні між українською тенісисткою Лесею Цуренко (№49 WTA) і росіянкою Веронікою Кудерметовою несподівано перервали під час другого сету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Яка причина зупинки поєдинку

Цуренко взяла перший сет у матчі другого кола China Open 2023 проти Кудерметової - 6:3.

В другому сеті українка також домінувала. 

Але раптово у столиці Китаю почався дощ. Через негоду організатори були змушені зупинити поєдинок.

Скриншот з трансляції

Всі глядачі теж розійшлися з трибун, аби не мокнути.

Скриншот з трансляції

Як тільки-но злива закінчиться і спортсменки зможуть продовжувати поєдинок - вони повернуться на корт Moon.

Нагадаємо, що українка Марта Костюк в драматичній дуелі вибила 7-му ракетку світу і вперше зіграє у третьому колі турніру WTA 1000.

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