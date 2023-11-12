Тенісна збірна України здолала Нідерланди в Кубку Біллі Джин Кінг: що далі

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська здобули перемоги в другий ігровий день зустрічі зі збірною Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Кубок Біллі Джин Кінг, плей-офф

Калініна – Рус – 2:0 (6:4, 6:4)

Ястремська – Ламенс – 2:1 (4:6, 6:1, 7:5)

Калініна в двох сетах розібралася з Рус. У першій партії ключовим став третій гейм. Саме тоді українка оформила єдиний брейк. Здобувши стратегічну перевагу, друга ракетка України зосередилася на власних подачах і закрила сет за 42 хвилини.

У другій же партії Калініна грала на рівних до середини відрізку. Потім пішов обмін брейками, в якому вітчизняна тенісистка випередила Рус із двома набраними пунктами на "чужих" подачах проти одного. Це й дозволило вийти на матчбол і реалізувати його з першої спроби.

Конкурентнішим виявився матч Ястремської. У першому сеті одеситка зазнала невдачі. У дебюті вона "горіла" 0:3, але згодом зуміла підібратися ближче до Ламенс (4:5). Утім, повний камбек у цій партії українській тенісистці не вдався.

Зате повністю Ястремська реабілітувалася в другому сеті. Тут вона віддала нідерландці всього один гейм і з двома брейками закрила партію усього за 37 хвилин. Натомість вирішальний сет перетворився в гойдалки, де на прийомі опонентки виглядали краще, ніж на подачах. У цьому двобої сильнішою була українка (7:5).

Отже, збірна України переграла національну команду Нідерландів (3:1). Тепер "синьо-жовті" зіграють у кваліфікації фінальної частини змагань-2024. Найбільше досягнення українок у Кубку Біллі Джин Кінг – 1/4 фіналу (2010, 2012).