Тенісна збірна України зазнала чергової втрати перед Кубком Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка Анастасія Лопата не допоможе національній команді в протистоянні зі збірною Австрії. Раніше вона замінила травмовану Марту Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТУ .

19-річна українка вибула зі складу "синьо-жовтих". Вона зазнала важкої травми за день до старту підготовки збірної України.

"Звичайно ми розраховували на неї, я впевнений, що австрійці точно не очікували її появи тут. Але, на жаль, такі обставини, що вона травмувалася і здивувати суперників уже не вийде. Буквально за день до початку підготовки Анастасія зламала руку і, на жаль, грати не буде", – розповів капітан команди Ілля Марченко.

У складі національної команди залишилися Леся Цуренко, Анастасія Соболєва, Катаріна Завацька та Надія Кіченок. Головні зірки вітчизняного тенісу протистояння з австрійками пропустять. Поєдинок Україна – Австрія відбудеться 16-17 листопада в Штатах.

Україна в Кубку Біллі Джин Кінг

Навесні збірна України втратила нагоду пробитися у фінал турніру. Українки лідирували в поєдинку з Румунією (2:0), але врешті поступилися.

Тепер вітчизняні тенісистки змагатимуться за повернення у кваліфікацію кубка. У разі поразки збірна України вилетить до регіональної групи турніру.

Суперницями "синьо-жовтих" стануть Сінья Краус, Таміра Пащек, Тамара Костіч і Юлія Грабхер. Поєдинок проти австрійок триватиме до трьох перемог.