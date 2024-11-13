Теннисная сборная Украины понесла очередную потерю перед Кубком Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Анастасия Лопата не поможет национальной команде в противостоянии со сборной Австрии. Ранее она заменила травмированную Марту Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТУ .

19-летняя украинка выбыла из состава "сине-желтых". Она получила тяжелую травму за день до старта подготовки сборной Украины.

"Конечно мы рассчитывали на нее, я уверен, что австрийцы точно не ожидали ее появления здесь. Но, к сожалению, такие обстоятельства, что она травмировалась и удивить соперников не получится. Буквально за день до начала подготовки Анастасия сломала руку и, к сожалению, играть не будет", – рассказал капитан команды Илья Марченко.

В составе национальной команды остались Леся Цуренко, Анастасия Соболева, Катарина Завацкая и Надежда Киченок. Главные звезды отечественного тенниса противостояния с австрийками пропустят. Поединок Украина – Австрия состоится 16-17 ноября в Штатах.

Украина в Кубке Билли Джин Кинг

Весной сборная Украины упустила возможность пробиться в финал турнира. Украинки лидировали в поединке с Румынией (2:0), но в конце концов уступили.

Теперь отечественные теннисистки будут бороться за возвращение в квалификацию кубка. В случае поражения сборная Украины вылетит в региональную группу турнира.

Соперницами "сине-желтых" станут Синья Краус, Тамира Пащек, Тамара Костич и Юлия Грабхер. Поединок против австрийок продлится до трех побед.