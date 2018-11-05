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Тендерные гарантии от МТБ БАНКа рекомендованы Группой Нафтогаз

Новости » Новости компаний    05.11.2018 - 14:29

МТБ БАНК рекомендован Группой Нафтогаз  как надежный банк,  от которого  принимаются гарантии в ходе осуществления Группой Нафтогаз тендерных закупок.

Группа Нафтогаз предъявляет высокие требования к банкам, продукты которых используются при проведении закупок ее предприятиями.   Так, коммерческий банк, который считается высоконадежным, должен обладать долгосрочным рейтингом по национальной шкале не ниже uaAA.  МТБ БАНКу присвоен долгосрочный кредитный рейтинг заемщика  на уровне uaAA инвестиционной категории с прогнозом «стабильный».  В соответствии с Национальной рейтинговой шкалой  заемщик с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими заемщиками.  Прогноз «стабильный» указывает на отсутствие предпосылок  для изменения рейтинга в ближайшей перспективе. 

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