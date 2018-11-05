Тендерні гарантії від МТБ БАНКу рекомендовані Групою Нафтогаз

МТБ БАНК рекомендований Групою Нафтогаз як надійний банк, від якого приймаються гарантії в ході здійснення Групою Нафтогаз тендерних закупівель.

Група Нафтогаз пред'являє високі вимоги до банків, продукти яких використовуються при проведенні закупівель її підприємствами. Так, комерційний банк, який вважається високонадійним, повинен володіти довгостроковим рейтингом за національною шкалою не нижче uaAA. МТБ БАНКу визначено довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaAA інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний». Відповідно до Національної рейтингової шкали позичальник з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими позичальниками. Прогноз «стабільний» вказує на відсутність передумов для зміни рейтингу в найближчій перспективі.