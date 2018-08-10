У тендері на будівництво метро на Виноградар в Києві беруть участь дві компанії

У тендері на будівництво метро будуть брати участь "Інтербудтонель" і "Київметробуд"

У тендері на будівництво метро в Києві від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар візьмуть участь дві компанії. Про це йдеться в системі публічних закупівель ProZorro.

Повідомляється, що пропозиції спочатку подали три компанії: "Інтербудтонель" (Київ), "Київметробуд" (Київ) і "Будівельна компанія "Адамант" (Мукачево).

При цьому зазначається, що документи будівельної компанії "Адамант" відхилені.

Нагадаємо, 11 липня в Києві затвердили проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. На новій ділянці лінії метро буде дві станції - "Мостицька" і "Проспект Правди". Також лінія буде вміщати ділянку вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар".

Завдяки цьому пропускна здатність цієї ділянки метро складе 40 пар поїздів на годину. Планується, що будівельні роботи будуть тривати 36 місяців, а їхня вартість оцінюється в 6,3 млрд гривень.