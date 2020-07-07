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Тендер ДнепрОГА по ремонту дороги на 85 млн грн выиграла "Днепродор"

Вторник 07 июля 2020 обновлено 20:31
Тендер ДнепрОГА по ремонту дороги на 85 млн грн выиграла "Днепродор"
Фото: ремонт дорог (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Долей акций в этой компании владеет польский бизнесмен

Тендер на ремонт трассы в Солонянском районе Днепропетровской области почти на 85 миллионов гривен выиграло предприятие "Днепродор". Долей акций в этой компании владеет польский бизнесмен Филипп Ежи Станислав.

Об этом сообщается в результатах тендера на сайте Prozorro.

Отмечается, что тендер касается ткущего среднего ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Привольное - Тритузное - Широкое - Днепровское (отдельными участками) области.

Аукцион проводил Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной государственной администрации.

По данным местных СМИ, Филипп Ежи Станислав также имеет отношение к дорожноремонтной компании "УПС".

Среди бенефициаров "УПСа" является словацкая фирма "Арограф", которой владела Ирина Гуназа, член партии "Україна майбутнього" главы Днепропетровской ОГА Святослава Олейника. Среди учредителей "УПСа" был и нынешний депутат от "Слуги народа" Владислав Бородин.

Напомним, ранее полиция Запорожской области открыла уголовное дело по возможному присвоению бюджетных средств на "Днепродор" по ремонту одной из местных трасс.

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