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Тендер ДніпрОДА щодо ремонту дороги на 85 млн грн виграла "Дніпродор"

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 20:31
Тендер ДніпрОДА щодо ремонту дороги на 85 млн грн виграла "Дніпродор"
Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Часткою акцій цієї компанії володіє польський бізнесмен

Тендер на ремонт траси в Солонянському районі Дніпропетровської області майже на 85 мільйонів гривень виграло підприємство "Дніпродор". Часткою акцій цієї компанії володіє польський бізнесмен Філіп Станіслав Єжи.

Про це повідомляється в результатах тендеру на сайті Prozorro.

Наголошується, що тендер стосується тче середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення Привільне - Тритузне - Широке - Дніпровське (окремими ділянками) області.

Аукціон проводив Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За даними місцевих ЗМІ, Філіп Станіслав Єжи також має відношення до дорожноремонтної компанії "УПС".

Серед бенефіціарів "УПСа" є словацька фірма "Арограф", якою володіла Ірина Гуназа, член партії "Україна майбутнього" голови Дніпропетровської ОДА Святослава Олійника. Серед засновників "УПСа" був й нинішній депутат від "Слуги народу" Владислав Бородін.

Нагадаємо, раніше поліція Запорізької області відкрила кримінальну справу щодо можливого привласнення бюджетних коштів на "Дніпродор" по ремонту однієї з місцевих трас.

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