МЗУ об’єднало різні препарати в один лот: чому держава ризикує переплатити

Журналісти наголошують: об’єднання різних міжнародних непатентованих назв (МНН) в одному лоті може бути дискримінаційним і штучно обмежувати конкуренцію. Постачальники, які готові запропонувати лише один із препаратів, автоматично усуваються від участі.

Антимонопольний комітет неодноразово наголошував, що принцип "одна МНН - один лот" забезпечує прозорість і ширше коло учасників. У попередніх випадках АМКУ навіть зобов’язував замовників змінювати умови торгів.

Наразі обидва препарати в Україні виробляють лише дві компанії - "Інтерхім" та харківський фармзавод. Це суттєво звужує конкуренцію й може створювати простір для узгоджених дій учасників.

"Сукупність чинників - об’єднання різних МНН в одному лоті, обмежена кількість потенційних постачальників та попередній досвід сумнівної конкуренції на аукціоні – створює ризики для ефективності цієї закупівлі. За відсутності реальної конкуренції держава може переплатити за ліки, що суперечить базовому завданню ДП "МЗУ" - забезпечувати економію та прозорість у сфері медичних закупівель", - йдеться в матеріалі.

Фактично умови тендеру формують "коридор" для обмеженого кола учасників. А в умовах воєнного стану, коли процедура може відбутися навіть із одним постачальником, це відкриває простір для узгоджених дій виробників та зменшує контроль за ціноутворенням.

Варто зазначити, що метадон і бупренорфін входять до переліку основних лікарських засобів ВООЗ та використовуються для замісної підтримувальної терапії при лікуванні опіоїдної залежності, а також як анальгетики при сильному больовому синдромі.

У більшості країн ЄС і США закупівлі таких препаратів проводяться окремо за принципом "одна МНН - один лот". Відхилення від цієї практики в Україні викликає питання щодо дотримання конкурентних процедур.