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Тенденцию с 75% сумм в платежках стоимости теплоснабжения надо менять, - Чернышов

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 17:34
Тенденцию с 75% сумм в платежках стоимости теплоснабжения надо менять, - Чернышов Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов (minregion.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Правительством утверждены грантовые соглашения с международными финансовыми организациями, которые должны ускорить реализацию совместного с Европейским инвестиционным банком проекта "Энергоэффективность общественных зданий".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Сотрудничество позволит термомодернизировать около 1 тыс общественных зданий: дошкольные и средние учебные заведения и учреждения здравоохранения, а также объекты социального, административного и культурного назначения.

"75% сумм в платежках в осенне-зимний период - это стоимость теплоснабжения. Украина потребляет энергии примерно на 30% больше, чем страны Европы. Это нужно менять, поэтому, внедрение мероприятий по энергоэффективности является сегодня приоритетом работы правительства и Минрегиона, в частности. Этот путь является мировым трендом и должен стать трендом украинским. Наша цель - достичь энергетической независимости в среднесрочной перспективе и создать мощный двигатель для развития экономики", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Алексей Чернышов также отметил, что кроме обеспечения возможностей финансовой поддержки мероприятий по энергоэффективности, Минрегионом совершенствуется соответствующая нормативно-правовая база.

Сейчас на рассмотрение правительства подан проект Закона Украины "О создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий" и проект постановления Кабинета министров Украины "О внедрении систем энергетического менеджмента и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

Напомним, на заседании Кабмина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил, что техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%.

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Алексей Чернышов
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