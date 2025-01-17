Не біженці. Українців якої категорії зараз найбільше у Польщі
Нове опитування показало, що понад третина українців, які зараз перебувають у Польщі, приїхали менш як пів року тому. Це свідчить про збільшення кількості трудових мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Що показало опитування
Опитування провели методом електронного анкетування у грудні 2024 року. Його учасниками стали 856 людей. 67% із них складають жінки.
Результати показали, що понад 37% опитаних українців прибули у Польщу впродовж останніх пів року, 23% - протягом 2 років, 15% - перебувають там впродовж 3 років, 10% - понад 5 років, 9% - 1 рік. Найменший показних складають ті, хто знаходиться у Польщі 4 роки - 6%.
40% опитаних, становлять люди у віці 36-54 роки. Це найбільша категорія за кількістю. 37% - ще не досягли 25 років. 20% респондентів - віком від 26 до 35 років і 3% - старші 55 років.
Найбільше тих, хто приїхав до Польщі поодинці - 58%. З друзями у цю країну прибули 16% українців, із родичами - 13% і ще 10% у складі сімейної пари.
Результати опитування (інфографіка: Gremi Personal)
Про що свідчать результати
З початку війни в Україні у Польщу переїхали понад 970 тисяч українців, шукаючи міжнародний притулок. Після Німеччини, це другий найвищий показник із кількості біженців. Втім, останні дані свідчать про суттєві зміни у складі українців, які зараз перебувають у Польщі.
"Найбільша частка українців приїхала до Польщі протягом пів року. Це свідчить про те, що домінантною групою серед новоприбулих є трудові мігранти, які обирають Польщу через географічну близькість, спільність культурних традицій та вигідні умови для роботи", - пояснює директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.
Підтвердженням цього також є те, що найчисельнішою віковою групою є люди 36-54 років, що говорить про активний трудовий потенціал цих мігрантів.
Результати також показують, що українців, які прибули до Польщі з початком повномасштабного вторгнення, зараз усього 15% опитаних.
"Ймовірно, люди повернулися в Україну після того, як минула небезпека, або переїхали в інші країни", - зазначає Джоболда.
В агенції наголошують, що трудові мігранти переважно заробляють у Польщі та повертаються в Україні, де витрачають зароблені кошти, підтримуючи економіку країни.
"Польща, яка від початку повномасштабного вторгнення стала притулком для біженців, сьогодні повертається до партнерства з Україною у сфері трудової міграції. І це так само має позитивний вплив на польську економіку та ринок працевлаштування", - каже Джоболда.
Вікова характеристика опитаних (інфографіка: Gremi Personal)
Читайте також про те, скільки платять в Україні та Польщі за аналогічну роботу, а саме на посадах вчителя, юриста, касира, водія, продавця-консультанта, офіціанта і бухгалтера.
Нещодавно ми порівнювали вартість життя в Києві, Варшаві та Німеччині, зокрема робили огляд рівня зарплат, вартості оренди житла, комунальних послуг, відвідування спортклубів і дитячих садочків, а також цін на розваги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.