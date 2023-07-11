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Окупанти чинять опір, активно використовуючи резерви в районі Бахмута, - Генштаб

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Бахмут, Вівторок 11 липня 2023 09:08
Окупанти чинять опір, активно використовуючи резерви в районі Бахмута, - Генштаб Фото: яка ситуація біля Бахмута та на Бахмутському напрямку за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують наступати північніше та південніше міста Бахмут Донецької області. Точаться важкі бої, бо армія РФ чинить опір та активно залучає резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення в ефірі телемарафона.

Успіхи ЗСУ

Так, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - розповів він.

За даними речника, на трьох напрямках ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Тактика ворога

"Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів військ та активно застосовує свої резерви", - додав Ковальов.

Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

"Противник зазначає значних втрат. Тут тривають важкі бої", - констатував він.

Ситуація біля Бахмута та на Бахмутському напрямку

Учора генерал Олександр Сирський розповів, що в Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль. При цьому, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, ВСУ тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем уже кілька днів. Це зокрема стало можливим після захоплення важливих позицій.

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