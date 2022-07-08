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Температурные качели и грозы: какой будет погода в Украине сегодня

Фото: погода в Украине сегодня будет с резкими изменениями температур (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 8 июля в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет колебаться от +11 ночью до +33 днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет переменная облачность. В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях (в Винницкой и Киевской местами), днем и в Карпатах кратковременные дожди и грозы.

Вместе с тем днем в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей возможен град, шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, на юго-востоке страны восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +12 +15, днем +23 +28 градусов;
  • на западе ночью +11 +16 градусов, а днем +22 +26;
  • в восточных областях ночью +15 +20, днем +31 +33 градуса;
  • на юге страны ночью +18 +20 градуса, а днем +28 +32;
  • в центральных областях ночью +13 +18, днем +24 +32 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13 +15 градусов, а днем поднимутся до +24 +26.

Напомним, вчера Киев обновил свой исторический температурный рекорд, а июнь в столице вошел в десятку самых теплых в истории.

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