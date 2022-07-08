Температурні гойдалки та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 8 липня в більшості регіонів очікуються дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +11 вночі до +33 вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність. У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях (у Вінницькій та Київській місцями), вдень і в Карпатах короткочасні дощі та грози.
Разом з тим вдень в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей можливий град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на південному сході країни східний, 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці хмарно. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів, а вдень піднімуться до +24 +26.
Нагадаємо, вчора Київ оновив свій історичний температурний рекорд, а червень у столиці увійшов до десятки найтепліших в історії.
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