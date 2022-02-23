Ночные "минусы" и дождь. Синоптики рассказали о погоде в Украине

24 февраля

По данным Укргидрометцентра, на востоке страны будет солнечная погода. Столбики термометров днем будут показывать +6…+8 градусов, а ночью ожидаются морозы 1…3 градуса.

В южном регионе днем +7…+9 градусов, а ночью +1…+3 градуса. В Крыму, а именно в городе Симферополь, ожидаются осадки.

В западных областях солнечная и весенняя погода. Днем температура воздуха будет +5…+7 градусов, а ночью -1…+1 градус.

В центральной части Украины осадков не предвидится. Температура днем +6…+8 градусов, а ночью -1…-3 градуса.

На востоке страны воздух прогреется до +5…+7 градусов. В Луганской области пройдет небольшой дождь.

В Киеве 24 февраля солнечно, без осадков. Температура днем +6…+8 градусов, а ночью 0…-2 градуса.

25 февраля

Температура воздуха в западном регионе составит +6…+8 градусов, а ночью -1…-3 градуса. При этом осадки ожидаются в Луцке и Ровно.

В южных и центральных областях будет держаться теплая погода, однако немного облачно. Днем +6...+8 градусов, а ночью -3…-5 градусов. Но в Днепре и Запорожье пройдут дожди.

В северной части страны ожидаются осадки. Дожди пройдут в Донецке, Луганске и Харькове. Столбики термометров будут показывать днем +4…+6 градусов, а ночью -1…+1 градус.

На юге Украины будет теплая, хоть и облачная погода. Температура днем +6…+8 градусов, а ночью 0…-2 градуса. В Херсоне и Симферополе ожидаются осадки в виде дождя.

В украинской столице 25 февраля будет весення погода. Днем воздух прогреется до 6...8 градусов, а ночью синоптики обещают -2...-4 градусов.