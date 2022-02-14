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Температурные качели от +8 до -8: прогноз погоды на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине в понедельник, 14 февраля, будет солнечной и теплой днем. Но ночью температура воздуха существенно снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Днем температура воздуха по Украине будет колебаться от +2 до +8. Теплее всего будет в западных и южных областях, а вот на востоке и севере будет прохладнее.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -6, а в Харьковской области термометры покажут до -8 градусов.

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня днем термометры покажут от +4 до +6. Ночью же температура воздуха опустится до -4 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Напомним, уже вскоре в Украине придет потепление до +14 градусов.

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ГидрометцентрПогода в Украине