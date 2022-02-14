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Температурні гойдалки від +8 до -8: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні у понеділок, 14 лютого, буде сонячною та теплою вдень. Але вночі температура повітря суттєво знизиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

Вдень температура повітря по Україні буде коливатися від +2 до +8. Найтепліше буде у західних та південних областях, а от на сході та півночі буде прохолодніше.

Вночі температура повітря коливатиметься від -3 до -6, а у Харківській області термометри покажуть до -8 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні вдень термометри покажуть від +4 до +6. Вночі ж температура повітря опуститься до -4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, вже незабаром в Україну прийде потепління до +14 градусів.

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