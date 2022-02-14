Температурні гойдалки від +8 до -8: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди в областях

Вдень температура повітря по Україні буде коливатися від +2 до +8. Найтепліше буде у західних та південних областях, а от на сході та півночі буде прохолодніше.

Вночі температура повітря коливатиметься від -3 до -6, а у Харківській області термометри покажуть до -8 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві сьогодні вдень термометри покажуть від +4 до +6. Вночі ж температура повітря опуститься до -4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.