Температурні контрасти. Синоптик дала прогноз погоди на завтра

У середу, 3 липня, в Україні очікується від +17 до +37 градусів. При цьому в деяких областях можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Facebook.
"Значні температурні контрасти - завтра в Україні! Від +17 до +37 градусів", - повідомила вона.
За прогнозом синоптика, 3 липня сильна спека триватиме у східних областях, на півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінницької області). Вдень очікується +32 +37 градусів.
Найпрохолоднішою буде західна частина, там температура повітря становитиме +19 +22 градуси, а подекуди навіть +17+19 градусів.
На півночі дуже строкато: Житомирська область - +20 +22, Київська область - +27 +30, Чернігівська область +28 +31, Сумська область +30 +34 градуси.
Дощі з грозами очікуються на заході України, у Вінницькій та Житомирській областях. На решті території України буде сухо та сонячно. Проте прогнозується висока пожежна небезпека.
У Києві завтра вдень буде +29 +30 градусів. При цьому є ймовірність дощів.
Аномальна спека в Україні стане однією з рекордних не тільки в країні, але і в Європі. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
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