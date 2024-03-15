UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Температура знизиться на 3-6 градусів: синоптик розповіла, якою буде погода в найближчі дні

Фото: погода в Україні 16 та 17 березня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

На вихідних погода в Україні стане теплішою, подекуди в регіонах спостерігатиметься до +14 градусів. Втім ситуація істотно зміниться вже з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

Завтра температура в Україні сягатиме +9+14 градусів, лише на північному сході +4+9 градусів. Істотні опади малоймовірні

В неділю майже повсюди очікується +10+14. Водночас похолодання очікуватиметься у західних областях, до +6+9 градусів.

17-го березня атмосферний фронт із заходу принесе дощі в західну частину України, на північ та подекуди в центральні області.

Погода в Києві

У Києві 16-го березня буде тепло та сухо, до +10 градусів.

17-го березня у столиці триватиме потепління, до +12+13 градусів. Очікується дощ.

Похолодання з наступного тижня

Як зазначає синоптик, з понеділка погода повернеться до теперішнього стану - температура повітря знизиться на 3-6 градусів.

"Буде свіжо, стримано, хоча не надто холодно", - зауважила Діденко.

Погода в березні 2024 в Україні

Як раніше розповідав народний синоптик Володимир Деркач, із середини березня 2024 року погода в Україні відрізнятиметься тим, що температура повітря знову опуститься, з'являться опади.

Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до "мінусу". Останні дні першого місяця весни потішать потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні