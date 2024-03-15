Температура снизится на 3-6 градусов: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

Завтра температура в Украине будет достигать +9+14 градусов, только на северо-востоке +4+9 градусов. Существенные осадки маловероятны

В воскресенье почти всюду ожидается +10+14. В то же время, похолодание будет ожидаться в западных областях, до +6+9 градусов.

17 марта атмосферный фронт с запада принесет дожди в западную часть Украины, на север и местами в центральные области.

Погода в Киеве

В Киеве 16 марта будет тепло и сухо, до +10 градусов.

17 марта в столице будет продолжаться потепление, до +12+13 градусов. Возможен дождь.

Похолодание со следующей недели

Как отмечает синоптик, с понедельника погода вернется в текущее состояние - температура воздуха снизится на 3-6 градусов.

"Будет свежо, сдержанно, хотя не слишком холодно", - отметила Диденко.