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Температура "з'їжджає" вниз. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Україна, Середа 04 жовтня 2023 13:04
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Температура "з'їжджає" вниз. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні Фото: синоптик дала прогноз на 5 жовтня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 5 жовтня, в Україну прийде антициклон Tora. Дощів очікувати не варто, але в Україні всюди холоднішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Опадів не передбачається, повсюди буде суха погода. Хіба вночі та вранці на південному сході України місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря потихеньку "з'їжджає" вниз, хоча ще порівняно комфортна", - розповіла вона.

Зокрема, за даними синоптика, у четвер впродовж дня в більшості областей очікується +17...+22 градуси, на півдні місцями до +22...+24 градусів.

"Вночі, звичайно, вже відчутно холодно: +6...+10 градусів, на півдні +10...+15 градусів. Виняток - Крим та Запоріжжя, де буде +8...+10 градусів", - додала вона.

Що стосується Києва, то у столиці 5 жовтня опади малоймовірні.

"Вночі +8...+11 градусів, вдень +16...+19 градусів", - розповіла Діденко.

Погода в жовтні 2023 в Україні

За словами кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, у жовтні погода в Україні є досить мінливою. Крім того, типовим явищем для жовтня є заморозки в Україні. В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура жовтня становитиме 6-13° тепла. Абсолютний максимум температури становить 26-34 градусів вище за нуль. Детальніше про погоду на другий місяць осені в Україні – читайте у матеріалі.

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