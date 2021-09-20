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Температура воздуха в Украине упала до 0 градусов: где именно 

Автор: Мария Кучерявец

В Украине температура воздуха опустилась до 0 градусов. Такое снижение было зафиксировано в Карпатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В частности, спад температуры обнаружили сегодня на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По состоянию на 10: 20 20.09 на г. Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3-4 м/с., температура окружающей среды 0 градусов," - говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 21 сентября синоптики прогнозируют усиление похолодания в Украине, в некоторых регионах температура воздуха днем опустится до +6.

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