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Температура повітря в Україні впала до 0 градусів: де саме 

Автор: Марія Кучерявець

В Україні температура повітря опустилася до 0 градусів. Таке зниження було зафіксовано у Карпатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зокрема, спад температури виявили сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

"Станом на 10:20 20.09 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ, вітер південно-західний, 3-4 м/с., температура навколишнього середовища 0 градусів, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 21 вересня синоптики прогнозують посилення похолодання в Україні, в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6.

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