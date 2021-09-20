Температура повітря в Україні впала до 0 градусів: де саме 

В Україні температура повітря опустилася до 0 градусів. Таке зниження було зафіксовано у Карпатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зокрема, спад температури виявили сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
"Станом на 10:20 20.09 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, дощ, вітер південно-західний, 3-4 м/с., температура навколишнього середовища 0 градусів, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, завтра, 21 вересня синоптики прогнозують посилення похолодання в Україні, в деяких регіонах температура повітря вдень опуститься до +6.