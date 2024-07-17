Температура воды в Днепре в Киеве превысила рекорд 2010 года и приблизилась к 30 градусам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

Температура воды превысила предыдущий максимум на 0,4 градуса, который был зафиксирован 22 июля 2010 года и составил 28,6 градуса тепла.

Напомним, в последние дни в Украине установилась жаркая погода. В Киеве температурные рекорды обновлялись шесть дней подряд. За это время в Киеве установлено уже 12 температурных максимумов.

Максимальная температура воздуха 16 июля в Киеве оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 36,0 градусов тепла.