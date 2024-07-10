Температура в Україні перевищуватиме +40 градусів: прогноз погоди на завтра

В четвер, 11 липня, в більшості областей України очікується спека, яка перевищуватиме +40 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Telegram.
Максимальна температура повітря становитиме +33 +39 градусів, на півдні, сході та в більшості центральних областей +40 і вище.
Навіть температура повітря вночі буде дуже високою, +20 +25 градусів.
Однак завтра в Україні переважатиме суха погода.
Локальні грозові дощі пройдуть найближчої ночі на північному сході та у центрі України.
У Києві сьогодні ввечері є ймовірність дощу з грозою, дещо посилиться північно-східний вітер, який дасть хоча б трохи протягів від стоячого повітря.
Завтра в столиці прогнозується суха спекотна погода з температурою повітря +32 +34 градуси.
Пік спеки очікується з 12 по 15 липня.
Детальніше про погоду на поточний тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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