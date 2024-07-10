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Температура в Украине будет превышать +40 градусов: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 11 июля, в большинстве областей Украины ожидается жара, которая будет превышать +40 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

Максимальная температура воздуха составит +33 +39 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей +40 и выше.

Даже температура воздуха ночью будет очень высокой, +20 +25 градусов.

Однако завтра в Украине будет преобладать сухая погода.

Локальные грозовые дожди пройдут ближайшей ночью на северо-востоке и в центре Украины.

Погода в Киеве

В Киеве сегодня вечером есть вероятность дождя с грозой, несколько усилится северо-восточный ветер, который даст хотя бы немного сквозняков от стоячего воздуха.

Завтра в столице прогнозируется сухая жаркая погода с температурой воздуха +32 +34 градуса.

Пик жары ожидается с 12 по 15 июля.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине