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Температура порадує. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Україна, Субота 18 травня 2024 07:00
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Температура порадує. Синоптик дала прогноз на сьогодні Фото: якою буде погода в Україні 18 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 травня, в Україні очікуються дощі в низці регіонів, а на сході місцями навіть з грозами. А ось температура повітря порадує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де будуть дощі

"У центрі - у Вінницькій області сухо, у Черкаській й у Кропивницькому з районами щось таке непевне капне, а у Полтавській та у Дніпропетровській - висока ймовірність!" - розповіла вона.

Крім того, у східних областях - скоріше у Харківській, у Луганській та у Донецькій вже аж ввечері місцями грози.

"У північній частині - на Житомирщині сухо, у Київській де-не-де, у Сумській та Чернігівській - дощ. На півдні - без істотних опадів, багато сонця", - зазначила Діденко.

Тепло, до +24

Що стосується температури повітря, то сьогодні, за словами синоптика, вона порадує, вдень очікується +18....+24 градуси.

"У Києві в суботу - комфортне приємне тепле повітря, до +23 градусів! Дощ, якщо й буде, то коротко й місцями", - зазначила вона.

Погода у неділю

У неділю, 19 травня, в Україні очікується тепла погода, до +20...+24 градусів.

Місцями (окрім південної частини) короткочасні дощі, можливо з грозами. Йде потепління.

Детальний прогноз на неділю в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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