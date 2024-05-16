Температура почне "повзти" вгору. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій областях та у Донецькій області", - розповіла вона.

Крім того, ймовірно, за даними синоптика, "черкне трохи дощем" у Житомирській та Київській областях.

"На решті території України істотних опадів не передбачається", - констатувала Діденко.

Як зазначає синоптик, температура повітря нарешті "потихеньку піде вгору".

"Максимально сьогодні вона становитиме +15...+19 градусів, на Закарпатті до +22 градусів", - додала вона.

Погода у Києві

У Києві 16 травня є ймовірність невеликого дощу, але місцями, періодично. Вдень у четвер +15, +16 градусів.

"До кінця тижня в столиці стане тепліше", - запевнила Діденко.

Погода у п'ятницю

Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно.

Зокрема, у п'ятницю, 17 травня, вночі у більшості областей буде +5...+7 градусів, вдень максимально до +22. У Києві буде без опадів, чого не можна сказати про решту територій. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.