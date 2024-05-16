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Температура начнет "ползти" вверх. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 16 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 16 мая, будет местами дождливой. А температура воздуха начнет подниматься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой областях и Донецкой области", - рассказала она.

Кроме того, по данным синоптика, "черканет немного дождем" в Житомирской и Киевской областях.

"На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается", - констатировала Диденко.

Как отмечает синоптик, температура воздуха наконец-то "потихоньку пойдет вверх".

"Максимально сегодня она составит +15...+19 градусов, на Закарпатье до +22 градусов", - добавила она.

Погода в Киеве

В Киеве 16 мая есть вероятность небольшого дождя, но местами, периодически. Днем в четверг +15, +16 градусов.

"До конца недели в столице станет теплее", - заверила Диденко.

Погода в пятницу

В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой, ожидаются колебания атмосферного давления, периодические дожди, которые выпадут неравномерно.

В частности, в пятницу, 17 мая, ночью в большинстве областей будет +5…+7 градусов, днем максимально до +22. В Киеве будет без осадков, чего нельзя сказать об остальной территории. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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