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Температура в Києві наприкінці березня піднялася до рекордних 25 градусів

Фото: погода в Києві як наприкінці травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У неділю 31 березня в Києві були зафіксовані два температурні рекорди. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає нормі кінця травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, максимальна температура повітря досягла 25,3 градусів тепла, що на 2,9 градусі вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9 градусів тепла, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6 градусів.

Погода в березні

За даними обсерваторії, середньомісячна температура повітря березня у Києві склала 4,8 градусів, що вище кліматичної норми на 2,3 градусів. У рейтингу найтепліших цьогорічний березень посів 12 позицію.

Найхолодніше було 8 березня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,8 градусів морозу, а найтепліше - 31 числа, коли максимальна температура підвищилась до 25,3 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 55 мм або 138 % кліматичної норми.

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