Температура економіки. Як рішення НБУ не змінювати облікову ставку вплине на кожного українця

Облікова ставка НБУ – це один із ключових інструментів монетарної політики, який використовується центральним банком для регулювання грошово-кредитного ринку. Вона визначає, під який відсоток комерційні банки можуть отримувати кредити від НБУ. Облікова ставка впливає на вартість грошей у економіці, тобто на процентні ставки за депозитами та кредитами для громадян і бізнесу.

На що впливає облікова ставка НБУ

Зміна облікової ставки НБУ безпосередньо впливає на процентні ставки за депозитами і кредитами в комерційних банках. Вищі облікові ставки зазвичай призводять до підвищення ставок за кредитами і депозитами, і навпаки. Облікова ставка впливає на рівень інфляції: висока ставка стримує інфляцію, роблячи кредити дорожчими і зменшуючи кількість грошей в обігу. Низька ставка, навпаки, може сприяти зростанню інфляції, стимулюючи споживання та інвестиції.

Зміна облікової ставки також може стимулювати або стримувати економічну активність. Низькі ставки зазвичай стимулюють зростання економіки, роблячи кредити більш доступними для бізнесу та споживачів, тоді як високі ставки стримують зростання, оскільки кредити стають дорожчими.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків нагадує: ще наприкінці червня були хороші шанси, що Нацбанк продовжить цикл зниження ставки. Така ідея була як мінімум у частини комітету з монетарної політики Нацбанку, а також у пресрелізі МВФ йшлося про подальше монетарне пом’якшення.

Однак зростання курсу долара в липні та прискорення інфляції не дали цим прогнозам реалізуватися. Навпаки, Нацбанк переглянув свій власний прогноз по обліковій ставці в гіршу сторону. Тепер регулятор очікує, що ставка знижуватиметься повільнішими темпами.

Як рішення НБУ вплине на життя українців

Збереження ставки на рівні 13% означає, що ми не побачимо різких змін у вартості кредитів та депозитів найближчим часом. Банки вже адаптувалися до цього рівня, тому ставки за кредитами залишатимуться відносно стабільними. А депозити продовжать приносити дохід на нинішньому рівні.

Збереження ставки на поточному рівні допоможе НБУ контролювати інфляцію. Висока ставка стримує надмірне споживання і інвестиції, що важливо для стабілізації цін в умовах економічної нестабільності.

Аналітик компанії CASE Україна Віталій Кравчук підкреслює: високі ставки за кредитами залишаються проблемою для бізнесу, особливо для тих, хто позичає кошти на ринку. Проте стабільна облікова ставка НБУ допомагає зберігати макроекономічну стабільність і підтримує довіру інвесторів.

Високі ставки також означають, що уряд продовжуватиме фінансувати свої запозичення за високими відсотками, що збільшує витрати на обслуговування боргу.

В існуючій ситуації Нацбанк ставить за мету зберегти привабливість активів у гривні, яка похитнулася через девальвацію. Тобто, утримуючи ставки від подальшого зниження, НБУ хоче додати українцям стимулів заощаджувати в гривні.

“Не виключаю, що Нацбанк взяв паузу в циклі зниження облікової ставки, й ми побачимо її на рівні 12-12,5% ще цього року, раніше за прогноз Нацбанку", - прогнозує Михайло Демків.