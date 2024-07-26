Температура экономики. Как решение НБУ не менять учетную ставку повлияет на каждого украинца

Учетная ставка НБУ – это один из ключевых инструментов монетарной политики, используемый центральным банком для регулирования денежно-кредитного рынка. Она определяет, под какой процент коммерческие банки могут получать кредиты от НБУ. Учетная ставка влияет на стоимость денег в экономике, то есть на процентные ставки по депозитам и кредитам для граждан и бизнеса.

На что влияет учетная ставка НБУ

Изменение учетной ставки НБУ оказывает непосредственное влияние на процентные ставки по депозитам и кредитам в коммерческих банках. Более высокие учетные ставки обычно приводят к повышению ставок по кредитам и депозитам, и наоборот. Учетная ставка влияет на уровень инфляции: высокая ставка сдерживает инфляцию, делая кредиты более дорогими и уменьшая количество денег в обращении. Низкая ставка, напротив, может способствовать росту инфляции, стимулируя потребление и инвестиции.

Изменение учетной ставки может также стимулировать или сдерживать экономическую активность. Низкие ставки обычно стимулируют рост экономики, делая кредиты более доступными для бизнеса и потребителей, в то время как высокие ставки сдерживают рост, поскольку кредиты становятся более дорогими.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив напоминает: еще в конце июня были хорошие шансы, что Нацбанк продолжит цикл понижения ставки. Такая идея была как минимум у части комитета по монетарной политике Нацбанка, а также в прессрелизе МВФ говорилось о дальнейшем монетарном смягчении.

Однако рост курса доллара в июле и ускорение инфляции не дали этим прогнозам реализоваться. Напротив, Нацбанк пересмотрел свой прогноз по учетной ставке в худшую сторону. Теперь регулятор ожидает, что ставка будет снижаться более медленными темпами.

Как решение НБУ повлияет на жизнь украинцев

Сохранение ставки на уровне 13% означает, что в ближайшее время мы не увидим резких изменений в стоимости кредитов и депозитов. Банки уже адаптировались к этому уровню, поэтому ставки по кредитам будут оставаться относительно стабильными. А депозиты продолжат приносить доход на нынешнем уровне.

Сохранение ставки на текущем уровне поможет НБУ контролировать инфляцию. Высокая ставка сдерживает чрезмерное потребление и инвестиции, что важно для стабилизации цен в условиях экономической нестабильности.

Аналитик компании CASE Украина Виталий Кравчук подчеркивает: высокие ставки по кредитам остаются проблемой для бизнеса, особенно для тех, кто занимает средства на рынке. Однако стабильная учетная ставка НБУ помогает сохранять макроэкономическую стабильность и поддерживает доверие инвесторов.

Высокие ставки также означают, что правительство будет продолжать финансировать свои заимствования по высоким процентам, что увеличивает расходы по обслуживанию долга.

В сложившейся ситуации Нацбанк ставит целью сохранить привлекательность активов в гривне, которая пошатнулась из-за девальвации. То есть, удерживая ставки от дальнейшего понижения НБУ хочет добавить украинцам стимулов сберегать средства в гривне.

"Не исключаю, что Нацбанк взял паузу в цикле снижения учетной ставки, и мы увидим ее на уровне 12-12,5% еще в этом году, раньше прогноза Нацбанка", - прогнозирует Михаил Демкив.