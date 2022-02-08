UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Температура до +9. В Украину идет потепление: каких областей коснется

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на завтра. Ожидается потепление до +9.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Завтра ночью в Украине, кроме большинства южных областей, дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, ночью и утром местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1 тепла до -4 мороза; днем +1+6 тепла, в западных областях и на юге Одесской области до +9 тепла, в восточных областях около 0.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток -3-8 мороза.

Напомним, в Украине текущая неделя начнется с мокрого снега, а завершится потеплением.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине