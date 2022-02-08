RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Температура +9. В Україну йде потепління: яких областей торкнеться

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на завтра. Очікується потепління до +9.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра вночі в Україні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від +1 тепла до -4 морозу; вдень +1+6 тепла, у західних областях та на півдні Одеської області до +9 тепла, у східних областях близько 0.

В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби -3-8 морозу.

Нагадаємо, в Україні поточний тиждень почнеться з мокрого снігу, а завершиться потеплінням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні