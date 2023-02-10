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Coca-Cola презентувала тематичний смартфон: фото та особливості гаджета

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Індія, П'ятниця 10 лютого 2023 23:00
Coca-Cola презентувала тематичний смартфон: фото та особливості гаджета Фото: смартфон Coca Cola Edition Realme 10 Pro 5G вийде в продаж 14 лютого (Realme.com)
Автор: РБК-Україна

Компанія Coca-Cola спільно із китайською компанією Realme презентувала смартфон Coca Cola Edition Realme 10 Pro 5G. Його продаватимуть в Індії у День закоханих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії Realme.

Особливість цього телефона - у фірмовому двоколірному дизайні Coca-Cola на задній панелі з логотипом обох компаній.

Coca-Cola Realme 10 Pro 5G буде таким самим, як і Realme 10 Pro 5G, випущений у 2022 році. Крім кольору, новий смартфон відрізняється від основної моделі тематичною коробкою та аксесуарами, зокрема наліпками, фігуркою та скріпкою для SIM-картки у вигляді пляшки.

Coca-Cola презентувала тематичний смартфон: фото та особливості гаджета

Цей телефон надійде у продаж в Індії після 12:00 14 лютого. Його можна буде придбати на Flipkart, офіційному веб-сайті Real Me та в магазинах Real Me. Вартість телефону - 20 999 рупій (255 доларів).

Смартфон Realme 10 Pro Coca-Cola Edition має 6,7-дюймовий дисплей Full HD Plus із частотою оновлення 120 Гц. Він підтримує SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G і має до 8 ГБ оперативної памʼяті. У Realme 10 Pro 5G вбудовані 108-мегапіксельна основна камера та 2-мегапіксельна. Фронтальна камера - 16 мегапікселів.

Ємність акумулятора Realme 10 Pro Coca-Cola Edition — 5 000 мАг, він підтримує швидку зарядку SuperVOOC потужністю 33 Вт. Компанія стверджує, що цей зарядний пристрій заряджає батарею телефону до 50% за 20 хвилин.

Нагадаємо, очікувалось, що смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition офіційно презентують цього тижня.

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гаджети Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.
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