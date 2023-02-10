Coca-Cola представила тематический смартфон: фото и особенности гаджета

Компания Coca-Cola совместно с китайской компанией Realme представила смартфон Coca Cola Edition Realme 10 Pro 5G. Его будут продавать в Индии в День влюбленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании Realme.

Особенность этого телефона - в фирменном двухцветном дизайне Coca-Cola на задней панели с логотипом обеих компаний.

Coca-Cola Realme 10 Pro 5G будет таким же, как и Realme 10 Pro 5G, выпущенный в 2022 году. Кроме цвета новый смартфон отличается от основной модели тематической коробкой и аксессуарами, в частности наклейками, фигуркой и скрепкой для SIM-карты в виде бутылки.

Этот телефон поступит в продажу в Индии после 12:00 14 февраля. Его можно будет приобрести на Flipkart, официальном веб-сайте Real Me и магазинах Real Me. Стоимость телефона - 20 999 рупий (255 доларов).

Смартфон Realme 10 Coca-Cola Edition имеет 6,7-дюймовый дисплей Full HD Plus с частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G и имеет до 8 ГБ оперативной памяти. В Realme 10 Pro 5G встроены 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельная. Фронтальная камера - 16 мегапикселей.

Емкость аккумулятора Realme 10 Pro Coca-Cola Edition – 5 000 мАч, он поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Компания утверждает, что зарядное устройство заряжает батарею телефона до 50% за 20 минут.