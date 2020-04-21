Тема рынка земли пока не актуальна, - социолог

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович не видит актуальности вопроса открытия рынка земли среди украинцев. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Антипов отметил, что партии "Батькивщина", в первую очередь, и "ОПЗЖ" начали расти как раз с актуализацией этой темы.

"Этот рост мы фактически фиксировали с ноября-декабря, когда эта тема актуализировалась. На данный момент я не вижу актуальности этого вопроса среди украинцев", - рассказал он.

Однако, по его словам, земельная тема, референдум по рынку земли со временем снова будут активно использоваться, "и на этом кто-то будет зарабатывать баллы, кто-то будет терять".

"Но это мы говорим о спокойном времени. А в период "войны" с коронавирусом смотреть на какие-то другие проблемы не приходится, все взгляды обращены на пандемию", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал две главные условия для получения увеличенной помощи от МВФ. От Украины ожидали принятия закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.