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Тема рынка земли пока не актуальна, - социолог

Новости » Политика     21.04.2020 - 11:02
Тема рынка земли пока не актуальна, - социолог
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Социолог добавил, что референдум по рынку земли со временем снова будет активно использоваться

Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович не видит актуальности вопроса открытия рынка земли среди украинцев. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Антипов отметил, что партии "Батькивщина", в первую очередь, и "ОПЗЖ" начали расти как раз с актуализацией этой темы.

"Этот рост мы фактически фиксировали с ноября-декабря, когда эта тема актуализировалась. На данный момент я не вижу актуальности этого вопроса среди украинцев", - рассказал он.

Однако, по его словам, земельная тема, референдум по рынку земли со временем снова будут активно использоваться, "и на этом кто-то будет зарабатывать баллы, кто-то будет терять".

"Но это мы говорим о спокойном времени. А в период "войны" с коронавирусом смотреть на какие-то другие проблемы не приходится, все взгляды обращены на пандемию", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал две главные условия для получения увеличенной помощи от МВФ. От Украины ожидали принятия закона о рынке земли и так называемого "антиколомойского закона", который запрещает возвращать банки предыдущим владельцам.

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