Тема ринку землі поки не актуальна, - соціолог

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Соціолог додав, що референдум щодо ринку землі з часом знову буде активно використовуватися

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович не бачить актуальності питання відкриття ринку землі серед українців. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Антіпов зазначив, що партії "Батьківщина", в першу чергу, і "ОПЗЖ" почали рости як раз з актуалізацією цієї теми.

"Це зростання ми фактично фіксували з листопада-грудня, коли ця тема актуалізувалася. На даний момент я не бачу актуальність цього питання серед українців", - розповів він.

Однак, за його словами, земельна тема, референдум щодо ринку землі з часом знову будуть активно використовуватися, "і на цьому хтось буде заробляти бали, хтось буде втрачати".

"Але це ми говоримо про спокійний час. А в період "війни" з коронавірусом дивитися на якісь інші проблеми не доводиться, всі погляди звернені на пандемію", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський назвав дві головні умови для отримання збільшеної допомоги від МВФ. Від України очікували прийняття закону про ринок землі і так званого "антиколомойского закону", який забороняє повертати банки попереднім власникам.